Gli cola il naso e ha mal di testa pensa sia raffreddore ma era tumore al cervello | Kieran muore a 26 anni
Kieran Shingler, giovane britannico di 26 anni, è deceduto dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello, che inizialmente aveva diagnosticato come un semplice raffreddore. La sua storia, conclusasi poco prima di Natale, evidenzia l'importanza di una diagnosi tempestiva e di attenzione ai segnali del corpo. Un esempio di come una condizione apparentemente banale possa nascondere problemi più seri.
La terribile storia di Kieran Shingler, giovane britannico deceduto a soli 26 anni nei giorni scorsi, prima di Natale, dopo una battaglia di tre anni contro la malattia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ha mal di testa ma pensa siano le mestruazioni: Giulia va in ospedale e muore a 19 anni
Leggi anche: “È il solito mal di schiena”. E invece era un tumore e lo ha portato via in due mesi a 38 anni
COVID oggi (dicembre 2025): sintomi, quanto dura, bollettino, …; Influenza, si diffonde la variante K: come riconoscerla; COVID oggi (dicembre 2025 - gennaio 2026): sintomi, cure e regole, tutto quello che c'è da sapere; Influenza K, emerge il sintomo 'extra': cresce l’allerta.
Gli cola il naso e ha mal di testa, pensa sia raffreddore ma era tumore al cervello: Kieran muore a 26 anni - La terribile storia di Kieran Shingler, giovane britannico deceduto a soli 26 anni nei giorni scorsi, prima di Natale, dopo una battaglia di tre anni contro ... fanpage.it
Mal di gola o raffreddore: lo mando a scuola oppure no? - Un bambino con mal di gola o raffreddore evidente, in genere, ha bisogno di riposo. bimbisaniebelli.it
"Sarà un raffreddore che non passa..." Quante volte l'hai pensato dopo settimane di starnuti, naso che cola e occhi che prudono Il problema è che nel 60-70% dei casi non si tratta affatto di raffreddore, ma di rinite allergica da pollini di Cupressacee. Sì, hai lett - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.