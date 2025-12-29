Gli cola il naso e ha mal di testa pensa sia raffreddore ma era tumore al cervello | Kieran muore a 26 anni

Kieran Shingler, giovane britannico di 26 anni, è deceduto dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello, che inizialmente aveva diagnosticato come un semplice raffreddore. La sua storia, conclusasi poco prima di Natale, evidenzia l'importanza di una diagnosi tempestiva e di attenzione ai segnali del corpo. Un esempio di come una condizione apparentemente banale possa nascondere problemi più seri.

