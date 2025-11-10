Pluribus | che succede quando chiami il numero di telefono nel primo episodio?

Proviamo a indagare su uno dei misteri contenuti in Pluribus per scoprire qualche gustoso retroscena della nuova serie del creatore di Breaking Bad. Vince Gilligan ha catturato l'attenzione del pubblico con la sua nuova serie, Pluribus. Tutti parlano dei misteri contenuti nei primi due episodi dello show, disponibili su Apple TV dal 7 novembre, ma l'attenzione si concentra soprattutto sul numero di telefono contenuto nel primo episodio. La premessa è questa. Un misterioso virus si diffonde in tutto il mondo e infetta tutti con una felicità totale. Il virus agisce anche come una sorta di "collante psichico", tenendo unita la popolazione mondiale in una mente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

