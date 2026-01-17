Berrettini nuovo campanello d’allarme prima degli Australian Open 2026 | cosa sta succedendo a Melbourne

Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2026, come comunicato recentemente. Questa assenza solleva interrogativi sulle sue condizioni fisiche e sul suo percorso di recupero. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la sua assenza rappresenta un nuovo campanello d’allarme nel panorama del tennis italiano, già attento alle sfide e alle evoluzioni dei suoi atleti.

08:58 – Matteo Berrettini non sarà al via degli Australian Open 2026, arrivata in questo momento la comunicazione Cresce la preoccupazione attorno a Matteo Berrettini. A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open 2026, per il tennista romano suona l’ennesimo campanello d’allarme, proprio mentre l’esordio nel primo Slam stagionale si avvicina rapidamente. Il debutto è fissato per lunedì 19 gennaio, ma l’ostacolo iniziale è tutt’altro che semplice: dall’altra parte della rete ci sarà l’australiano Alex de Minaur, uno dei giocatori più solidi del circuito. Il sorteggio non ha sorriso a Berrettini, arrivato a Melbourne senza lo status di testa di serie e quindi esposto al rischio di affrontare subito avversari di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

