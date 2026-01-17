Berrettini nuovo campanello d’allarme prima degli Australian Open 2026 | cosa sta succedendo a Melbourne
Matteo Berrettini non prenderà parte agli Australian Open 2026, come comunicato recentemente. Questa assenza solleva interrogativi sulle sue condizioni fisiche e sul suo percorso di recupero. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la sua assenza rappresenta un nuovo campanello d’allarme nel panorama del tennis italiano, già attento alle sfide e alle evoluzioni dei suoi atleti.
08:58 – Matteo Berrettini non sarà al via degli Australian Open 2026, arrivata in questo momento la comunicazione Cresce la preoccupazione attorno a Matteo Berrettini. A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open 2026, per il tennista romano suona l’ennesimo campanello d’allarme, proprio mentre l’esordio nel primo Slam stagionale si avvicina rapidamente. Il debutto è fissato per lunedì 19 gennaio, ma l’ostacolo iniziale è tutt’altro che semplice: dall’altra parte della rete ci sarà l’australiano Alex de Minaur, uno dei giocatori più solidi del circuito. Il sorteggio non ha sorriso a Berrettini, arrivato a Melbourne senza lo status di testa di serie e quindi esposto al rischio di affrontare subito avversari di alto livello. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Kooyong Classic 2026, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini iscritti nel torneo-esibizione prima degli Australian Open 2026
Leggi anche: Primi allenamenti agli Australian Open. Sinner e Alcaraz in arrivo, Berrettini già a Melbourne
Allarme Berrettini: si ritira dall'esibizione con Cobolli e De Minaur promette battaglia. Come sta Matteo - Allarme Berrettini: si ritira dall'esibizione con Cobolli e De Minaur promette battaglia. sport.virgilio.it
Berrettini: "Il nuovo anno è decollato al kooyong classic " Matteo Berrettini #fblifestyle #KooyongClassic #Berrettini - facebook.com facebook
I propositi di Berrettini per l'anno nuovo sono chiari: godersela di più senza puntare a trofei specifici E per riuscirci una parte fondamentale è il lavoro sulla mente #Tennis #Berrettini x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.