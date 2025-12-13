Rafael Nadal, recentemente sottoposto a un’operazione, scherza sulla possibilità di non partecipare agli Australian Open di quest’anno. Dopo aver lasciato il tennis agonistico, lo spagnolo si sta dedicando a una nuova fase della sua vita, mantenendo vivo l’interesse per il mondo dello sport che lo ha reso una leggenda.

Rafa Nadal si sta godendo la sua nuova vita, lontano dal tennis agonistico, anche se l’interesse verso quello che ha rappresentato tutto per diverso tempo non può improvvisamente finire nel dimenticatoio. Le osservazioni del maiorchino, ritiratosi ufficialmente nel dicembre del 2024 nel corso delle Finali di Coppa Davis con la Spagna, sono sempre molto sul pezzo. In questo caso, però, la novità si lega a lui. Come riportato dalla testata iberica MARCA, infatti, Nadal è stato sottoposto giovedì a un intervento chirurgico alla mano destra presso la clinica Teknon di Barcellona a causa di una grave osteoartrite dell’articolazione trapeziometacarpale. Oasport.it

Rafael Nadal si è sottoposto a un’operazione e ci scherza su: “Sembra che quest’anno non riuscirò a giocare gli Australian Open…” - Rafa Nadal si sta godendo la sua nuova vita, lontano dal tennis agonistico, anche se l'interesse verso quello che ha rappresentato tutto per diverso tempo ... oasport.it