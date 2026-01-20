Radio Aut | una cento mille voci

Radio Aut ha rappresentato per molti ascoltatori delle Marche un punto di riferimento quotidiano, un filo diretto con la realtà locale e un modo per condividere storie e emozioni. Questa narrazione mira a ripercorrere il ruolo di Radio Aut, evidenziando il suo significato nel tessuto culturale e sociale della regione, attraverso le voci di chi l’ha vissuta e ascoltata nel tempo.

Un racconto servito a capire cosa abbia rappresentato per migliaia di radio ascoltatori marchigiani ‘Radio Aut’. Si è tenuta sabato presso il centro culturale polivalente ‘San Giovanni’ di Monte San Pietrangeli la presentazione del libro ‘Radio Aut: una, cento, mille voci’; libro curato da Fabio Guardabassi, figlio di Giancarlo, edita da Andrea Livi, che ha raccolto le testimonianze e ricordi della storica emittente locale fondata nel 1976 da Giancarlo Guardabassi, deceduto nel luglio del 2024 e Rosanna e Goffredo Luciani. L’incontro è stato molto intenso e partecipato, dopo in video messaggio inviato da Neri Marcorè, ex collaboratore della radio e oggi noto attore, si è entrati nel vivo del racconto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Radio Aut: una, cento, mille voci" Ecco il libro ‘Radio Aut: una, cento, mille voci’. Incontro tra passato e futuroVieni a scoprire la storia della radio locale con la presentazione del libro ‘Radio Aut: una, cento, mille voci’. Aut-Aut: la scelta esistenziale in scena da TeatrosophiaAut-Aut, lo spettacolo di teatro fisico-poetico della Margot Theatre Company, sarà in scena a Teatrosophia a Roma dal 22 al 25 gennaio 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ecco il libro ‘Radio Aut: una, cento, mille voci’. Incontro tra passato e futuro - Un pomeriggio dedicato alla ricostruzione della storia della radio locale. msn.com

Golden - Huntr/x | KPop Demon Hunters Cover by The Moonies

L'apertura della mattinata di Radio Roma Capitale insieme a Paolo Cento. Ascolta il podcast sul nostro sito https://www.radioromacapitale.it/articolo/podcast/paolo-cento-venerdi-9-gennaio-2026/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.