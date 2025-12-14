Guida in stato di ebbrezza controlli notturni dei carabinieri in centro | tre patenti ritirate

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore notturne, i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro città, concentrandosi sulla prevenzione di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza. Durante i controlli, sono state ritirate tre patenti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza durante il periodo festivo, caratterizzato da un aumento del traffico.

Controlli a raffica dei carabinieri per le strade del centro. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie infatti, visto l'aumento del traffico, i militari dell'Arma hanno intensificato le verifiche a tutela della sicurezza. Tre automobilisti - due donne e un uomo di età compresa tra i 25 ed i 55. Livornotoday.it

guida stato ebbrezza controlliDroga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico - La Provincia: L’impegno dei carabinieri è stato mirato anche al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, con interventi nei pressi delle scuole e parchi pubblici ... lapressa.it

Controlli dei carabinieri a Livorno: intensificati i servizi per le festività natalizie - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il conseguente aumento del traffico sulle strade, i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno rafforzato ... gonews.it

guida in stato di ebbrezza controlli notturni dei carabinieri in centro tre patenti ritirate

© Livornotoday.it - Guida in stato di ebbrezza, controlli notturni dei carabinieri in centro: tre patenti ritirate

Guida in stato di ebbrezza: 7 cose essenziali da sapere se sei stato fermato (aggiornamento 2024)

Video Guida in stato di ebbrezza: 7 cose essenziali da sapere se sei stato fermato (aggiornamento 2024)