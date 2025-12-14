Guida in stato di ebbrezza controlli notturni dei carabinieri in centro | tre patenti ritirate
Nelle ore notturne, i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro città, concentrandosi sulla prevenzione di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza. Durante i controlli, sono state ritirate tre patenti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza durante il periodo festivo, caratterizzato da un aumento del traffico.
Controlli a raffica dei carabinieri per le strade del centro. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie infatti, visto l'aumento del traffico, i militari dell'Arma hanno intensificato le verifiche a tutela della sicurezza. Tre automobilisti - due donne e un uomo di età compresa tra i 25 ed i 55. Livornotoday.it
Droga e guida in stato di ebbrezza: controlli a raffica a Vignola e nel Distretto ceramico - La Provincia: L’impegno dei carabinieri è stato mirato anche al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, con interventi nei pressi delle scuole e parchi pubblici ... lapressa.it
Controlli dei carabinieri a Livorno: intensificati i servizi per le festività natalizie - Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e il conseguente aumento del traffico sulle strade, i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno rafforzato ... gonews.it
