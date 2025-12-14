Guida in stato di ebbrezza controlli notturni dei carabinieri in centro | tre patenti ritirate

Nelle ore notturne, i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro città, concentrandosi sulla prevenzione di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza. Durante i controlli, sono state ritirate tre patenti, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza durante il periodo festivo, caratterizzato da un aumento del traffico.

