Guida in stato di ebrezza due denunce e patenti ritirate

Due importanti interventi dei carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno portato alla denuncia di due uomini di 26 e 59 anni per guida in stato di ebrezza, confermando l’impegno dei militari piacentini nel contrastare la guida sotto l'effetto di alcol.Il primo episodio si è verificato il 5. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

