Federica Brignone è rientrata in Coppa del Mondo con un sesto posto a Kronplatz, dopo 292 giorni dall'infortunio in Val di Fassa. La sciatrice italiana, che non prenderà parte alla tappa in Repubblica Ceca, si prepara per le prossime gare, affrontando un percorso di recupero e preparazione in vista delle Olimpiadi.

Federica Brignone è tornata col botto in Coppa del Mondo, ottenendo un significativo sesto posto nel gigante di Kronplatz a distanza di 292 giorni dal terribile infortunio riportato lo scorso 3 aprile in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana ha sfoderato una prestazione di alto profilo sulla pista “Erta” di San Vigilio di Marebbe, evidenziando un livello non troppo lontano dalle big attuali della specialità. La Tigre di La Salle, penalizzata dal pettorale 13 nella prima manche, ha chiuso la competizione odierna dopo due discese con un gap di 1?23 dalla vincitrice austriaca Julia Scheib e di 77 centesimi dalla zona podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? Niente Cechia, poi una pista ‘amica’ prima delle Olimpiadi

Quando torna Federica Brignone? A gennaio le prime gare prima delle Olimpiadi: tutte le ipotesiFederica Brignone si prepara per la stagione invernale, con le prime gare previste a gennaio in vista delle Olimpiadi.

Leggi anche: Quando torna in gara Federica Brignone? Le possibili ipotesi verso le Olimpiadi

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Quando torna Federica Brignone? Ore decisive per Tarvisio, ma c’è l’ipotesi più conservativa; Quando torna Brignone? Iscritta al gigante di Plan de Corones di martedì 20 gennaio. Sciata in pista cancellata, lunedì incontro coi media; Federica Brignone a Cortina per allenarsi. Il fratello Davide: Sarà al via delle gare Olimpiche • Sci alpino; Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E’ veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova.

Fantastica Brignone, sesta nel gigante di Plan de Corones dopo 292 giorni di stop: Sinner applaude - La Tigre torna a graffiare in Coppa del Mondo dopo il lungo stop per infortunio: Emozionata e felice, ora torno a Cortina ... tuttosport.com

Pagelle gigante Kronplatz 2026: Brignone è subito competitiva. Scheib vince ancora - PAGELLE GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ 2026 Federica Brignone 9: verrebbe quasi da metterle dieci visto che era difficilmente ipotizzabile un tale ritorno ... oasport.it

Essere qui in gara è già un grande successo. " Federica Brignone torna finalmente in pista oggi a Plan de Corones dopo 292 giorni dall’infortunio che l’ha fermata lo scorso aprile in Val di Fassa. La fuoriclasse valdostana, che si è aggiudicata la Coppa del Mo facebook

Federica Brignone torna in gara a Kronplatz dopo 292 giorni dall’infortunio. “Essere al via è già un successo. Preferisco vivere e provarci che fermarmi per paura.” #Brignone #SciAlpino #MilanoCortina2026 x.com