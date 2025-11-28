Quando torna in gara Federica Brignone? Le possibili ipotesi verso le Olimpiadi
Federica Brignone è tornata sugli sci a 237 giorni di distanza dal bruttissimo infortunio subito in occasione del gigante dei Campionati Italiani. Lo scorso 3 aprile, infatti, la Campionessa del Mondo di specialità rimediò la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro. La fuoriclasse valdostana si è sottoposta a una lunga riabilitazione e il 26 novembre è tornata sulle nevi, proseguendo così la rincorsa verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nel frattempo la Coppa del Mondo di sci alpino è incominciata: si sono disputati il gigante di Soelden e gli slalom di Levi e Gurgl, in questo fine settimana andranno in gara le gare di Copper Mountain (una prova tra le porte larghe e una tra i pali stretti). 🔗 Leggi su Oasport.it
