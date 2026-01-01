Federica Brignone si prepara per la stagione invernale, con le prime gare previste a gennaio in vista delle Olimpiadi. Dopo un periodo di allenamenti sulle nevi di casa, la sciatrice italiana si avvicina alle competizioni ufficiali. Restano da definire le date esatte del suo rientro in pista, mentre gli appassionati monitorano con attenzione i suoi progressi in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Federica Brignone è tornata ad allenarsi da qualche settimana, cimentandosi in alcune giornata in pista sulle nevi di casa. La fuoriclasse valdostana ha indossato gli sci lo scorso 26 novembre e nell’ultima mese si è prodigata a più riprese tra le porte larghe, cercando di lasciarsi alle spalle il bruttissimo infortunio rimediato lo scorso 3 aprile (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro). La portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (ricoprirà il ruolo insieme ad Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosanet) sta cercando di ritrovare la migliore condizione di forma possibile e il corretto feeling con i materiali e la pista per farsi trovare pronta in vista dei Giochi, che si apriranno il prossimo 6 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando torna Federica Brignone? A gennaio le prime gare prima delle Olimpiadi: tutte le ipotesi

Leggi anche: Quando torna in gara Federica Brignone? Le possibili ipotesi verso le Olimpiadi

Leggi anche: Federica Brignone torna sugli sci, un primo passo verso le Olimpiadi?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quando torna Federica Brignone? A gennaio le prime gare prima delle Olimpiadi: tutte le ipotesi; Roda, numero 1 della Fisi: “Brignone apripista in Coppa, sconsiglio gare a gennaio”; Il piano di Federica Brignone per vincere le Olimpiadi; Brignone, prove di Olimpiadi: torna a sciare tra le porte a Courmayeur.

Quando torna Federica Brignone? A gennaio le prime gare prima delle Olimpiadi: tutte le ipotesi - Federica Brignone è tornata ad allenarsi da qualche settimana, cimentandosi in alcune giornata in pista sulle nevi di casa. oasport.it