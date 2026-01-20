Protezione dell' infanzia nei luoghi di conflitto il protocollo di Misericordie e Telefono Azzurro

Oggi sono stati presentati e firmati i nuovi Protocolli d’intesa tra la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Sos Il Telefono Azzurro Ets e Fondazione Child Ets. Questi accordi mirano a rafforzare la protezione dell’infanzia nei luoghi di conflitto, promuovendo interventi coordinati e strategie condivise per tutelare i diritti dei bambini in situazioni di emergenza.

Sono stati presentati e siglati quest'oggi i Protocolli d’intesa tra la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Sos Il Telefono Azzurro Ets e Fondazione Child Ets. “La firma di questi Protocolli rappresenta per le Misericordie d’Italia un passo importante nella costruzione di una rete sempre più solida a tutela dei bambini e degli adolescenti che vivono situazioni di fragilità, emergenza e conflitto. La nostra storia ci insegna a stare accanto a chi soffre, soprattutto nei momenti in cui la vita diventa più dura e incerta” ha dichiarato Domenico Giani. “Unire la capillarità e la forza del volontariato delle Misericordie con le competenze specifiche di Telefono Azzurro e di Fondazione Child significa mettere al centro i diritti dei più piccoli, offrendo risposte concrete, tempestive e coordinate.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Salute mentale bambini: intesa tra Telefono Azzurro, fondazione Child e MisericordieIl dialogo tra Telefono Azzurro, Fondazione Child e Misericordie mira a migliorare la tutela della salute mentale di bambini e adolescenti in situazioni di crisi, sia in Italia che nei contesti internazionali colpiti da conflitti.

