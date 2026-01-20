Il dialogo tra Telefono Azzurro, Fondazione Child e Misericordie mira a migliorare la tutela della salute mentale di bambini e adolescenti in situazioni di crisi, sia in Italia che nei contesti internazionali colpiti da conflitti. L’obiettivo è rafforzare le misure di supporto psicologico e promuovere il benessere psicofisico dei giovani più vulnerabili, garantendo interventi adeguati in momenti di emergenza e disagio sociale.

AGI - Rafforzare la tutela della salute e del benessere psicofisico di bambini e adolescenti che vivono in situazioni di conflitto, emergenza e grave disagio psicosociale, in Italia e nei contesti internazionali più colpiti dalla guerra. E' questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa di durata biennale firmato oggi in Vaticano dal presidente di SOS Il Telefono Azzurro ETS e Fondazione Child ETS, Ernesto Caffo, e dal presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, Domenico Giani. L'accordo consolida una collaborazione strutturata tra le tre organizzazioni, fondata su mission e valori condivisi, dando vita a una rete di intervento che pone al centro la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in particolare nei contesti segnati da conflitti armati, crisi umanitarie e vulnerabilità sociali estreme. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Salute mentale bambini: intesa tra Telefono Azzurro, fondazione Child e Misericordie

