Giornata internazionale protezione minori Telefono Azzurro | bilancio drammatico
Il bilancio degli abusi ai danni di bambini e adolescenti nel mondo è drammatico. È l’allarme di Telefono Azzurro in occasione della Giornata internazionale per la protezione dei minori. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
