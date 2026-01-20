La Protezione civile Sicilia segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo che interesserà la regione nelle prossime ore. È importante mantenere alta attenzione e seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza. La situazione richiede prudenza e rispetto delle norme di comportamento, in particolare nelle aree più esposte ai rischi atmosferici.

«Da ieri, la Sicilia è interessata da una nuova ondata di maltempo e come previsto nelle prossime ore le condizioni sono destinate a peggiorare ulteriormente. In particolare, nella parte orientale dell’Isola, già duramente colpita, sono previste piogge intense e persistenti insieme a un aumento delle mareggiate. Il fronte perturbato, che si muove lungo il Canale di Sicilia, coinvolgerà progressivamente anche la Sicilia occidentale e centrale». Lo dice il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che sta seguendo l'evolversi della situazione in stretto coordinamento con i sindaci, le Prefetture, i Vigili del Fuoco e il sistema del volontariato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Protezione civile Sicilia: ulteriore peggioramento del maltempo in arrivo, massima prudenza

Maltempo, ciclone in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia, Calabria e Basilicata e avviso criticità in SardegnaLa Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per maltempo in Calabria, Sicilia e Basilicata, mentre in Sardegna sono previste piogge intense e temporali fino a mercoledì.

Maltempo in peggioramento in Calabria, le raccomandazioni della Protezione civile ai cittadiniA causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche in Calabria, con allerta arancione prevista nelle prossime 24-36 ore, la Protezione civile regionale invita cittadini e amministrazioni a seguire le raccomandazioni ufficiali.

