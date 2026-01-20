Protezione civile Sicilia | ulteriore peggioramento del maltempo in arrivo massima prudenza
La Protezione civile Sicilia segnala un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di una nuova ondata di maltempo che interesserà la regione nelle prossime ore. È importante mantenere alta attenzione e seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza. La situazione richiede prudenza e rispetto delle norme di comportamento, in particolare nelle aree più esposte ai rischi atmosferici.
«Da ieri, la Sicilia è interessata da una nuova ondata di maltempo e come previsto nelle prossime ore le condizioni sono destinate a peggiorare ulteriormente. In particolare, nella parte orientale dell’Isola, già duramente colpita, sono previste piogge intense e persistenti insieme a un aumento delle mareggiate. Il fronte perturbato, che si muove lungo il Canale di Sicilia, coinvolgerà progressivamente anche la Sicilia occidentale e centrale». Lo dice il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, che sta seguendo l'evolversi della situazione in stretto coordinamento con i sindaci, le Prefetture, i Vigili del Fuoco e il sistema del volontariato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
