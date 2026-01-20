Prostituzione in appartamento due indagati

Nella zona centrale di Treviso, a pochi passi dalla chiesa di San Nicolò, la polizia ha identificato un appartamento utilizzato per attività di prostituzione. Attualmente, sono due le persone indagate nell’ambito delle indagini in corso. La scoperta evidenzia le continue attività di controllo e monitoraggio sul territorio per contrastare pratiche illegali e tutelare la sicurezza pubblica.

Blitz della polizia a Treviso. Scoperta una casa di incontri con cinque ragazze frequentata da professionisti. Indagati un 64enne di San Donà di Piave e la maitresse di 39 anni A pochi passi dalla chiesa di San Nicolò, nel cuore di Treviso, la squadra mobile ha individuato un appartamento adibito alla prostituzione. Nell'abitazione, in via Nicolò De Rossi, c'erano cinque ragazze di nazionalità cinese. Da quanto ricostruito, ricevevano clienti di locali di età tra i 45 e 65 anni. Le indagini, come riportato da La Tribuna di Treviso, hanno poi permesso di identificare i gestori: l'italiano F.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Prostituzione in un appartamento vicino alla chiesa di San Nicolò: due indagatiA Treviso, nelle vicinanze della chiesa di San Nicolò, è stata scoperta un’attività di prostituzione all’interno di un appartamento di via Nicolò De Rossi.

Leggi anche: Subaffitta l’appartamento e lo trasforma in una casa per la prostituzione: sequestrati immobile e 71mila euro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Prostitute e coca, scatta il blitz della locale: trovati clienti, soldi (e la bianca); Sesso e cocaina: serata da 400 euro. Smantellato giro di prostituzione in un appartamento a Rho; Annunci in rete e telecamere in casa: così funzionava il giro a luci rosse in via XX Settembre; A Rho spaccio di droga in una casa con prostitute e transessuali.

Sesso e cocaina: serata da 400 euro. Smantellato giro di prostituzione in un appartamento a Rho - Operazione della polizia locale, dopo le segnalazioni del viavai sospetto e i controlli sul web, sfociata con l’irruzione nell’abitazione, l’arresto di un pusher 23enne e la denuncia della maitresse: ... msn.com

Foggia, sgominata casa di prostituzione in via Mogadiscio: tre indagati e appartamento sequestrato

Prato. Operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Prato. Lotta allo sfruttamento della prostituzione. Sequestro preventivo di un appartamento usato come casa di appuntamento e 70.000 euro in contanti. I dettagli della notizia al link https://que - facebook.com facebook