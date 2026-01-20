Prostituzione in un appartamento vicino alla chiesa di San Nicolò | due indagati

A Treviso, nelle vicinanze della chiesa di San Nicolò, è stata scoperta un’attività di prostituzione all’interno di un appartamento di via Nicolò De Rossi. Durante un intervento della squadra mobile, sono state trovate cinque ragazze cinesi coinvolte in un’attività illecita. Al momento, due persone sono state iscritte nel registro degli indagati. La vicenda evidenzia le criticità legate alla tratta di esseri umani e al fenomeno della prostituzione clandestina.

Una casa di piaceri a pochi passi dalla chiesa di San Nicolò, nel cuore di Treviso. Gli agenti della squadra mobile di Treviso l'hanno scoperta durante un blitz a sirene spiegate in un appartamento di via Nicolò De Rossi dove sono state trovate cinque ragazze cinesi che venivano fatte prostituire.

