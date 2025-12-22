Subaffitta l’appartamento e lo trasforma in una casa per la prostituzione | sequestrati immobile e 71mila euro

Prato, 22 dicembre 2025 – Un appartamento preso in affitto, poi sublocato e trasformato in una casa per la prostituzione dove lavoravano due donne brasiliane, di 30 e 35 anni, entrambe senza permesso di soggiorno. Per questa vicenda – ricostruita dalla procura di Prato insieme alla squadra mobile – un uomo italiano di 40 anni è stato indagato per sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E il gip ha disposto il sequestro preventivo dell’appartamento e di 71.700 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita. Rifiuti e raccolta differenziata, i 5 errori più comuni (che costano caro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

