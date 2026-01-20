Proseguono i lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno | chiude per 5 mesi l’incrocio tra le vie Majorana e Graziano Imperatore

Proseguono i lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno, con un nuovo intervento nel secondo tratto tra viale Fulvio Testi e l’ospedale Niguarda, lungo 1,7 km. Per consentire le operazioni, l’incrocio tra via Majorana e via Graziano Imperatore sarà chiuso per cinque mesi. La fase di cantiere è parte del progetto di ampliamento della linea, volto a migliorare i collegamenti tra Milano e Seregno.

Milano, 20 gennaio 2026 – I lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno proseguono ma con un cambio di cantiere che è compreso nel secondo tratto del percorso, tra viale Fulvio Testi e l'ospedale Niguarda, lungo 1,7 chilometri. Da domani, mercoledì 21 gennaio, si libera l'incrocio D'Anzi-Racconigi e gli operai si sposteranno sull'incrocio Majorana-Graziano Imperatore che verrà di conseguenza chiuso al traffico per cinque mesi, fino a fine giugno. Metrotranvia Milano-Seregno, lavori in ritardo tra disagi e polemiche: tensione alle stelle a Desio In particolare il cantiere prevede la posa di binari curvi con due scambi per il collegamento con la linea 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Proseguono i lavori della metrotranvia 7 Milano-Seregno: chiude per 5 mesi l’incrocio tra le vie Majorana e Graziano Imperatore. Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori in ritardo tra disagi e polemiche: tensione alle stelle a Desio Perché i lavori della metrotranvia Milano-Seregno sono stati anticipati di due anniI lavori della metrotranvia Milano-Seregno sono stati anticipati di due anni, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra i territori. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Neve a Cesena, proseguono i lavori di messa in sicurezza; Forlì – Proseguono i lavori per il MAGYC, il Museo dell'Arte della Ginnastica dedicato a Bruno Grandi; Proseguono a pieno ritmo i lavori nell'alveo del torrente Parma nel tratto cittadino; Stazione di Bastia Umbra – Proseguono i lavori di ristrutturazione. Ungheria: proseguono i lavori della Tavola dei bambini per la protezione dei minoriL’iniziativa della società civile Kindertafel (Tavola dei bambini) prosegue i suoi sforzi per migliorare la protezione dei minori all’interno della Chiesa cattolica e in altri ambiti della società ... agensir.it Ripascimento del litorale salernitano: i lavori proseguonoDopo la sostituzione dello strato di sabbia superficiale - inizialmente troppo compatto- l'intervento procede ... salernotoday.it Linea 3 Tramvia, Libertà - Bagno a Ripoli: proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria. Info e aggiornamenti: firenzetramvia.it/cantieri #TramviaFi #tramvia #firenze #mobilità #viabilità x.com Linea 3 Tramvia, Libertà - Bagno a Ripoli Proseguono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Prosegue la posa dei binari in viale Giannotti con chiusure notturne, dalle 20 alle 4, tra via Erbosa e via Traversari: fino al 23 gen - facebook.com facebook

