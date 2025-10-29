Metrotranvia Milano-Seregno lavori in ritardo tra disagi e polemiche | tensione alle stelle a Desio
Desio (Monza e Brianza) – Mesi di disagi, insoddisfazione, polemiche. Stasera qualcuno dovrà spiegare anche il perché. Si preannuncia infuocato l’incontro in programma alle 20.30 nella sala Pertini del palazzo municipale: si tratta di un confronto pubblico sullo stato dei lavori per la riqualificazione della metrotranvia Milano-Seregno. Un’opera che sulla carta non piace molto ai desiani, che possono già beneficiare di un servizio ferroviario molto più veloce, e che anche a causa dei cantieri ha fatto a lungo discutere, accrescendo la contrarietà dell’opinione pubblica. A riassumere la situazione desiana basta una espressione utilizzata nei mesi scorsi da quella che era l’opposizione e che oggi si trova invece al governo della città: “ Desio ostaggio della metrotranvia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
