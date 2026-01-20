Negli ultimi giorni sono circolati sui social alcuni video che segnalano come il prosciutto cotto sia stato classificato come potenzialmente cancerogeno dall’OMS nel 2015. Questa notizia, già nota, viene riproposta ora in modo ripetuto e spesso fuorviante. È importante affrontare l’argomento con chiarezza e basarsi su fonti affidabili per comprendere i reali rischi legati al consumo di questo salume.

Sui social rimbalzano video allarmanti: il prosciutto cotto è stato definito cancerogeno dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Migliaia di persone si preoccupano pensando a una scoperta recentissima. Ma c’è un problema: questa notizia ha quasi dieci anni. Nell’ottobre 2015 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha esaminato gli studi scientifici disponibili sulle carni trasformate. La conclusione? Questi prodotti sono finiti nel Gruppo 1, la categoria dei cancerogeni certi. Significa che esistono prove solide di un collegamento tra il loro consumo regolare e il tumore al colon-retto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Prosciutto cotto cancerogeno? L’OMS considera pericoloso il salume dal 2015, ma la news riciccia ora

Oms classifica il prosciutto cotto come "cancerogeno", meglio consumarne poco per ridurre il rischio di tumoreL’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il prosciutto cotto come potenzialmente cancerogeno.

Leggi anche: Prosciutto cotto, richiami per listeria: i marchi segnalati dal ministero della Salute

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Il prosciutto cotto è cancerogeno? Sì, ma non è una novità: la classificazione dell’IARC; Il prosciutto cotto è cancerogeno per l’uomo (dal 2015), ecco perché; OMS: il prosciutto cotto è ufficialmente cancerogeno; OMS prosciutto cotto: sì, è cancerogeno, ma non è una novità – la classificazione IARC spiegata bene.

Il prosciutto cotto classificato come cancerogeno di Tipo 1 dall'Oms (insieme a fumo e alcol), ecco perché - Il prosciutto cotto è stato inserito nella lista degli alimenti cancerogeni di tipo 1 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma non lo scopriamo oggi. Già nel ... ilmattino.it

Prosciutto cotto cancerogeno di Tipo 1, la classificazione dell'Oms: quali sono i rischi delle carni lavorate - Il prosciutto cotto è stato inserito nella lista degli alimenti cancerogeni di tipo 1 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma non lo scopriamo oggi. Già nel ... msn.com

Il prosciutto cotto classificato come cancerogeno di Tipo 1 dall'Oms - facebook.com facebook