Oms classifica il prosciutto cotto come cancerogeno meglio consumarne poco per ridurre il rischio di tumore
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il prosciutto cotto come potenzialmente cancerogeno. Pur non trattandosi di una notizia recente, è importante essere consapevoli dei rischi associati al consumo frequente di salumi. Limitare l’assunzione può contribuire a ridurre le probabilità di sviluppare tumori, mantenendo uno stile di vita più equilibrato e attento alla salute.
Il prosciutto cotto è cancerogeno, come gli altri affettati e la carne rossa. Il consumo di questi prodotti aumenta la probabilità di contrarre un tumore al colon-retto, alla prostata e al pancreas. Non è un attacco alla tradizione, ma il risultato di anni di studi che mostrano a cosa fare attenzione e spingono verso un'alimentazione consapevole. Limitare il consumo di prodotti di questo tipo, viceversa, diminuisce del 16% la probabilità di avere un tumore.
OMS prosciutto cotto: sì, è cancerogeno, ma non è una novità – la classificazione IARC spiegata bene.
