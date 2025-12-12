Il nuovo pronto soccorso è realtà | Ampi spazi e tempi di attesa ridotti
Alle 8:00 dell’11 dicembre è iniziata ufficialmente la nuova fase del pronto soccorso di Pordenone, trasferito nella moderna struttura dell’ospedale. Con spazi più ampi e tempi di attesa ridotti, questa operazione rappresenta un importante passo avanti nel sistema di emergenza sanitaria locale. La nuova sede garantisce immediatamente piena operatività, migliorando l’assistenza ai pazienti.
