Sono iniziati i lavori di potenziamento del pronto soccorso di Camerino per la realizzazione di posti letto destinati ad emergenza Covid 19 con caratteristiche di isolamento. L’intervento, finanziato con fondi Pnrr Next Generation, riguarda la realizzazione di due posti letto in stanza isolata, un locale ambulatorio e relativi servizi igienici, che saranno collocati in un’area esterna attualmente destinata a parcheggio, adiacente al pronto soccorso esistente. L’accesso dall’esterno, riservato solo a pazienti destinati preventivamente alla struttura ospedaliera, sarà indipendente. "Il progetto è realizzato con tecnologia a secco in modo da assicurare rapidità di esecuzione, facilità di riconfigurazione e prestazioni termiche e acustiche ottimali – spiega l’Ast –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Posti letto per il Covid al pronto soccorso. Iniziati i lavori