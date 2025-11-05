Pronostico Sturm Graz-Nottingham | numeri choc e Over assicurato

Sturm Graz-Nottingham è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite per lo Sturm Graz. Un momento nero per i padroni di casa, incapaci di dare una scossa alla loro stagione. Anche il Celtic, nel turno precedente – non una squadra che stava benissimo – è riuscito a prendersi il malloppo pieno. Cosa che oggettivamente potrebbe fare anche il Nottingham in questo giovedì. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

