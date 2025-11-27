Pronostico Panathinaikos-Sturm Graz | classifica e forma partita scritta
Panathinaikos-Sturm Graz è una partita valida per la quinta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Classifica: Panathinaikos 6 punti e Sturm Graz 4. Momento di forma: greci in casa vittoriosi da tre partite di fila, austriaci fuori casa due sconfitte – e una vittoria ai rigori – nelle ultime tre. Momento di forma generale: Panathinaikos quattro vittorie nelle ultime cinque partite, Sturm Graz quella vittoria di prima ai calci di rigore con due sconfitte e altrettanti pareggi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
