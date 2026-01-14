Inter-Arsenal Copenaghen-Napoli Atalanta-Athletic | 7ª Champions Sky 20-21 Gennaio

Le squadre italiane scendono in campo nella fase a gironi della UEFA Champions League, con incontri decisivi tra martedì e mercoledì. Inter-Arsenal, Copenaghen-Napoli e Atalanta-Athletic Bilbao rappresentano momenti chiave della competizione, trasmessi in diretta su Sky Sport. Queste partite sono fondamentali per le ambizioni delle squadre italiane di proseguire nel torneo, offrendo agli appassionati un’occasione di seguire da vicino le sfide più importanti della fase a gironi

Ogni punto è prezioso in UEFA Champions League con le italiane protagoniste di due serate decisive. Martedì alle 21 Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli, mercoledì alle 21 Atalanta-Athletic Bilbao con diretta gol su tutti i campi d'Europa per non perdere nemmeno un'azione delle partite più importanti della League Phase #ChampionsLeague #Inter #Napoli #Atalanta #SkySport #InterArsenal #CopenagenNapoli #AtalantaAthletic #DirettaGol #UEFA #CalcioEuropeo #SquadreItaliane #CasaDelloSport #GrandiNottiChampions #LeaguePhase Sky Sport trasmette in esclusiva le sfide cruciali delle squadre italiane che si giocano tutto per il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Inter-Arsenal, Copenaghen-Napoli, Atalanta-Athletic: 7ª Champions Sky 20-21 Gennaio Leggi anche: ? Champions League 4° Giornata: Napoli, Juve e Atalanta Live su Sky ?? ? Leggi anche: ? Champions League 5° Giornata: Napoli, Juve e Atalanta Live su Sky ?? ? Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Inter-Napoli partita da Premier. Ora però questa intensità portiamola anche in Champions; Neres non recupera, Napoli in totale emergenza a Milano contro l’Inter; Il duello Inter-Napoli passa dalle piccole; Champions League, il sorteggio: ecco tutte le avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juve. Il duello Inter-Napoli passa dalle "piccole" - Due giorni per cancellare gli asterischi, zavorra della munifica gita di gruppo in Arabia Saudita, e fare della classifica del campionato un attestato di verità. msn.com

Pastore: “Inter-Arsenal durissima, lavoro extra per Zielinski. Chivu deve chiedersi una cosa” - Della gara col Napoli e del calendario che aspetta l'Inter ha parlato il giornalista Giuseppe Pastore durante il podcast Elastici ... msn.com

Inter e Napoli, duello scudetto sul filo dei nervi - Il match tricolore preparato tra veleni arbitrali e con due squadre che ci arrivano in condizioni fisiche e di cal ... panorama.it

Inter-Arsenal, Copenaghen-Napoli, Atalanta-Athletic: 7ª Champions Sky 20-21 Gennaio ??

ORARI INTER 21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal 22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa UCL GIORNATA 8 | Mercoled x.com

Inter - Arsenal Martedì 20 Gennaio ore 21:00 ULTIMISSIME DISPONIBILITÀ 110,00€ - 1° Anello Verde con pullman 95,00€ - 2° Anello Blu con pullman È possibile prenotare anche solo il posto Pullman! Info&Prenotazioni 3333338199 #InterClubP facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.