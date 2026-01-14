Inter-Arsenal Copenaghen-Napoli Atalanta-Athletic | 7ª Champions Sky 20-21 Gennaio

Le squadre italiane scendono in campo nella fase a gironi della UEFA Champions League, con incontri decisivi tra martedì e mercoledì. Inter-Arsenal, Copenaghen-Napoli e Atalanta-Athletic Bilbao rappresentano momenti chiave della competizione, trasmessi in diretta su Sky Sport. Queste partite sono fondamentali per le ambizioni delle squadre italiane di proseguire nel torneo, offrendo agli appassionati un’occasione di seguire da vicino le sfide più importanti della fase a gironi

Ogni punto è prezioso in UEFA Champions League con le italiane protagoniste di due serate decisive. Martedì alle 21 Inter-Arsenal e Copenaghen-Napoli, mercoledì alle 21 Atalanta-Athletic Bilbao con diretta gol su tutti i campi d'Europa per non perdere nemmeno un'azione delle partite più importanti della League Phase #ChampionsLeague #Inter #Napoli #Atalanta #SkySport #InterArsenal #CopenagenNapoli #AtalantaAthletic #DirettaGol #UEFA #CalcioEuropeo #SquadreItaliane #CasaDelloSport #GrandiNottiChampions #LeaguePhase Sky Sport trasmette in esclusiva le sfide cruciali delle squadre italiane che si giocano tutto per il passaggio del turno. 🔗 Leggi su Digital-news.it

