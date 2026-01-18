FC Copenaghen-Napoli Champions League 20-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra FC Copenaghen e Napoli, valido per la fase a gironi della Champions League, si svolgerà il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. In questa fase decisiva, il Napoli affronta una trasferta importante contro il Copenaghen, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

Il Napoli in Champions League si gioca tutto nelle ultime due partite del girone, a cominciare dall’ostica trasferta sul campo del Copenhagen di martedì sera. I partenopei hanno 7 punti dopo le prime sei gare e sono in bilico tra la zona playoff e quella delle squadre eliminate, motivo per cui non possono assolutamente sbagliare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il Napoli prima di andare a Copenaghen dovrebbe fermarsi a Lourdes. Quello che sta accadendo alla squadra partenopea, in queste settimane, ha veramente del clamoroso. Non riesce proprio ad arginarsi l'emergenza infortuni, anche ieri se ne annotano tr - facebook.com facebook

Niente Copenaghen per #Politano e #Rrahmani: a rischio anche #JuveNapoli x.com