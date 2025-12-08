Prato | cinque veicoli distrutti dalle fiamme in 24 ore tutti incendi dolosi

La Procura di Prato ha aperto fascicoli d'indagine e affidato gli accertamenti ai carabinieri L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato cinque veicoli distrutti dalle fiamme in 24 ore tutti incendi dolosi

Prato: cinque veicoli distrutti dalle fiamme in 24 ore, tutti incendi dolosi

