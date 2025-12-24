Raffica di incendi dolosi Denunciata una 67enne

Una donna di 67 anni è stata denunciata alla Procura per una serie di incendi dolosi di cui si stanno ancora accertando le motivazioni. Gli episodi hanno coinvolto diverse aree e sono al centro di un’indagine in corso. La vicenda solleva interrogativi sulle ragioni che hanno portato la donna a compiere questi atti. Le autorità continuano le verifiche per fare chiarezza sulla situazione.

Avrebbe compiuto una serie di incendi dolosi, per cui restano ancora da chiarire le motivazioni. Per queste ragioni una 67enne è stata denunciata alla Procura. Una serie di atti incendiari che, nelle ultime settimane, avevano destato parecchia preoccupazione nel comune di Toano. Al termine delle indagini i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato la donna alla Procura di Reggio Emilia con l'accusa di danneggiamento a seguito di incendio. I militari, che già avevano raccolto significativi elementi di presunta responsabilità a carico della donna residente in un comune dell'Appennino reggiano, l'hanno sorpresa in flagranza di reato nella mattinata del 20 dicembre.

