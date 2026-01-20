primo trapianto combinato di rene e fegato da vivente il padre ha donato per la figlia di 7 anni

Un intervento innovativo ha visto il primo trapianto combinato di rene e fegato da donatore vivente, con un padre che ha donato gli organi alla figlia di sette anni. I trapianti di organo rappresentano un settore in continua evoluzione, caratterizzato da procedure complesse e avanzate, che offrono nuove speranze a pazienti in condizioni critiche.

Quello dei trapianti di organo è un settore della medicina che spesso è protagonista di operazioni di frontiera. Ed è un intervento straordinario ha permesso a una bambina di sette anni di ricevere un rene e una porzione di fegato dal papà, il primo cittadino serbo di 37 anni in Italia a donare simultaneamente due organi in vita. La piccola, che soffriva di una rara malattia genetica che colpisce fegato e reni, aveva bisogno di un trapianto urgente a causa della dialisi quotidiana a cui era costretta da quando aveva solo 4 anni. Oggi, grazie all’intervento riuscito, la piccola paziente sta bene e potrà finalmente condurre una vita normale, senza più i disagi della dialisi e con la possibilità di iniziare la scuola come ogni bambino della sua età. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

