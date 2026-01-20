Papà dona il rene e una parte di fegato alla figlia primo trapianto combinato da vivente in Italia

Un uomo di 37 anni, cittadino serbo, è stato il primo in Italia a effettuare un trapianto combinato da vivente, donando un rene e una parte di fegato alla figlia. Questo intervento rappresenta un importante passo avanti nella medicina trapiantologica italiana, dimostrando come la donazione da vivente possa salvare più vite contemporaneamente.

Un cittadino serbo di 37 anni è la prima persona nel nostro Paese ad aver donato in vita due organi in simultanea (trapianto combinato). Sua figlia Sofija (il nome è di fantasia), di 7 anni, ha ricevuto un rene e una porzione di fegato dal papà. Padre e figlia stanno bene e sono stati dimessi dall’ospedale Papa Giovanni XXIII ieri. La bimba soffriva da tempo di una rara malattia genetica che colpisce sia il fegato che i reni, e che la costringeva alla dialisi fin dall’età di 4 anni. Alla valutazione di idoneità della coppia è seguito il parere favorevole della Commissione Regionale di Parte Terza e infine il nulla osta della Procura di Bergamo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Bergamo, primo trapianto combinato in Italia: padre dona rene e fegato alla figlia di 7 anniAll’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, si è svolto il primo trapianto combinato in Italia, con un donatore in vita di 37 anni che ha donato rene e fegato alla figlia di 7 anni.

Padre dona due organi alla figlia di 7 anni: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in ItaliaA Bergamo, il 20 gennaio 2026, si è realizzato il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia, grazie alla generosità di un padre che ha donato due organi alla figlia di sette anni.

