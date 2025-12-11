Pronto Soccorso pediatrico a Perugia la svolta | da marzo 2026 spazi e personale dedicati

A partire da marzo 2026, il Pronto Soccorso pediatrico di Perugia subirà una significativa trasformazione, diventando una struttura autonoma. Sarà dotato di spazi, percorsi e personale esclusivamente dedicati ai bambini, garantendo un’assistenza più adeguata e mirata alle esigenze dei piccoli pazienti. Questa novità rappresenta un passo avanti importante nella cura pediatrica nella città.

Un Pronto Soccorso pediatrico autonomo, con spazi, percorsi e personale dedicati esclusivamente ai bambini. È la svolta annunciata per l’Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia, attesa per la fine di marzo 2025. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha dato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

