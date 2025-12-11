Pronto Soccorso pediatrico a Perugia la svolta | da marzo 2026 spazi e personale dedicati

Perugiatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da marzo 2026, il Pronto Soccorso pediatrico di Perugia subirà una significativa trasformazione, diventando una struttura autonoma. Sarà dotato di spazi, percorsi e personale esclusivamente dedicati ai bambini, garantendo un’assistenza più adeguata e mirata alle esigenze dei piccoli pazienti. Questa novità rappresenta un passo avanti importante nella cura pediatrica nella città.

Un Pronto Soccorso pediatrico autonomo, con spazi, percorsi e personale dedicati esclusivamente ai bambini. È la svolta annunciata per l’Azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia, attesa per la fine di marzo 2025. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha dato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

pronto soccorso pediatrico perugiaPerugia, Pronto soccorso pediatrico entro 3 mesi. Proietti: «Stanziati 600 mila euro l’anno» - Entro tre mesi l’ospedale di Perugia avrà di fatto un Pronto soccorso pediatrico, anche se l’ingresso sarà condiviso con le altre utenze dell’emergenza. Secondo umbria24.it

pronto soccorso pediatrico perugiaDalla fine di marzo l'ospedale di Perugia avrà il pronto soccorso pediatrico - Dalla fine di marzo l'ospedale di Perugia avrà il pronto soccorso pediatrico. Da msn.com