Primavera Frosinone-Milan 0-2 | Lontani Castiello e Ossola Quanta qualità

La partita tra Frosinone e Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, si è conclusa con la vittoria dei rossoneri per 2-0. L'incontro ha evidenziato la qualità e la maturità dei giovani talenti milanisti, mentre i ciociari hanno cercato di resistere. Di seguito, il commento sulla sfida dell'Under 20 rossonera, analizzando i momenti salienti e le prestazioni principali.

Il Milan Primavera ha appena affrontato il Frosinone Primavera nella gara valida per la 21^ giornata del campionato di categoria. I rossoneri trovano una vittoria importante grazie al sigillo di Lontani nella ripresa e il gol di Castiello. Ecco quanto successo allo Stadio Comunale di Ferentino. Primo tempo avaro di occasioni da una parte e dall'altra: il Frosinone ci prova da calcio d'angolo con il colpo di testa di Obleac che non va troppo distante dalla porta difesa da Longoni. Per il Milan Primavera una sola chiara occasione, con il bel tiro da fuori del bomber Lontani, parato bene da Rodolfo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera Frosinone-Milan 0-2: Lontani, Castiello e Ossola. Quanta qualità Pagelle Primavera, Frosinone-Milan 0-2: Lontani bomber vero. Ossola e Castiello cambiano la garaLe pagelle della partita Frosinone-Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, analizzano le prestazioni dei giovani rossoneri. Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: dentro Ossola e Castiello | PMSegui in tempo reale la partita tra Frosinone e Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Sito ufficiale di Lega Serie A; I risultati del Settore Giovanile rossonero: 10 e 11 gennaio 2026; Primavera: domani Monza-Torino; Primavera 1. Il Frosinone evita la sconfitta in pieno recupero: pirotecnico 3-3 con il Verona. DIRETTA/ Frosinone Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca (20 gennaio 2026) - Diretta Frosinone Milan Primavera streaming video tv oggi martedì 20 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net Primavera, Frosinone-Milan (0-1): Lontani a un passo dal raddoppio... - 77' Nel Milan è il momento di Angelicchio, classe 2009: gli lascia il posto Plazzotta 75' Milan a un passo dal raddoppio! Bella azione di Ossola e Castiello che liberano ... milannews.it Il Milan Primavera si rilancia: Lontani-Castiello stendono il Frosinone x.com MP LIVE - Primavera 1, Frosinone-Milan: vivi con noi il match! #MilanPress facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.