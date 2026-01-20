Pagelle Primavera Frosinone-Milan 0-2 | Lontani bomber vero Ossola e Castiello cambiano la gara

Le pagelle della partita Frosinone-Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, analizzano le prestazioni dei giovani rossoneri. Ossola e Castiello sono stati protagonisti nel cambiare l’andamento della gara, contribuendo al risultato finale di 0-2. Di seguito, i giudizi e i voti della redazione, per offrire una panoramica obiettiva sull’incontro e sui singoli risultati individuali.

Si è disputata, dalle 12:00, allo Stadio Comunale di Ferentino, Frosinone-Milan, valida per la 21^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno vinto grazie al gol di Simone Lontani nel secondo tempo e il raddoppio di Castiello. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA Praticamente inoperoso nel primo tempo. Sbaglia un'uscita, ma risolve. Nessun problema o pericolo anche nel secondo tempo. Voto: 6 PROSSIMA SCHEDA Non soffre in difesa, ma si vede poco in fase offensiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pagelle Primavera, Frosinone-Milan 0-2: Lontani bomber vero. Ossola e Castiello cambiano la gara Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: dentro Ossola e Castiello | PMSegui in tempo reale la partita tra Frosinone e Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Leggi anche: Frosinone-Milan 0-2, Primavera: Lontani-Castiello. Tre punti per Renna | PM Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Under 16 Serie A-B – Risultati 15° giornata e classifiche aggiornate; Cesena-Frosinone, le pagelle dei ciociari: Barcella leader tecnico, Rodolfo para a raffica; Campionato Primavera 1, Frosinone-Milan: data, orario e dove vederla; Cesena-Frosinone, le pagelle dei romagnoli: Galvagno trascinatore, Zamagni ispirato. Primavera, Frosinone-Milan (0-1): Lontani a un passo dal raddoppio... - 77' Nel Milan è il momento di Angelicchio, classe 2009: gli lascia il posto Plazzotta 75' Milan a un passo dal raddoppio! Bella azione di Ossola e Castiello che liberano ... milannews.it DIRETTA/ Frosinone Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca (20 gennaio 2026) - Diretta Frosinone Milan Primavera streaming video tv oggi martedì 20 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net Primavera 1 - Cagliari-Roma 1-2 - Le pagelle del match #ASRoma #CagliariRoma #Primavera1 #footballnews #Vocegiallorossa vocegiallorossa.it/primo-piano/pr… x.com Primavera 1 - Cagliari-Roma 1-2 - Le pagelle del match #ASRoma #CagliariRoma #Primavera1 #footballnews #Vocegiallorossa facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.