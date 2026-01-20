Mattarella | nuove povertà da affrontare
Il presidente Mattarella ha sottolineato l'emergere di nuove forme di povertà nel Paese. La Fondazione Ufficio Pio, da sempre impegnata su questi temi, si distingue per il suo approccio improntato all'autonomia e alla cura dei più fragili, offrendo sostegno concreto alle persone in difficoltà. È fondamentale continuare a rafforzare gli interventi per affrontare le sfide sociali emergenti e promuovere inclusione e solidarietà.
12.50 L'opera della "Fondazione ufficio Pio è stata sempre guidata da due principi stabili,fermamente seguiti: autonomia e attenzione ai più deboli,alle condizioni di fragilità, attenzione di concreto sostegno". Così il capo dello Stato Mattarella alla Cerimonia del 430° anniversario della Fondazione Ufficio Pio e della Compagnia di San Paolo a Torino. "Oggi ci sono nuove esigenze,sogni, percorsi per superare la difficoltà e la Fondazione ha nuovi fronti da affrontare, nuove povertà nel nostro Paese e non solo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
