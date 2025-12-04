Nave Humanity fermata dopo il salvataggio dei migranti solidarietà dei Giovani Democratici alla ong

Solidarietà dai Giovani Democratici a Sos Humanity, l'organizzazione non governativa che ha portato in salvo 160 migranti nel porto di Ortona nella serata di lunedì 1° dicembre e la cui nave è stata fermata per non aver collaborato con la guardia cositera libica.“La nave Humanity 1 è stata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nave Humanity fermata dopo il salvataggio dei migranti, solidarietà dei Giovani Democratici alla ong

Contenuti che potrebbero interessarti

La nave dell’ong SOS Humanity è stata fermata al porto di Ortona, in Abruzzo, dopo due soccorsi fatti senza coordinarsi con la Libia Vai su X

?La nave Humanity fermata e posta sotto inchiesta a Ortona https://cityne.ws/xfwz5 - facebook.com Vai su Facebook

La nave dell’ong SOS Humanity è stata fermata al porto di Ortona, in Abruzzo, dopo due soccorsi fatti senza coordinarsi con la Libia - Nel porto di Ortona, in Abruzzo, è stata fermata la nave dell’ong SOS Humanity, che la settimana scorsa aveva soccorso 160 persone migranti in mare in due operazioni diverse. Segnala ilpost.it

Fermo amministrativo per la nave di SOS Humanity, dopo aver sbarcato 160 persone al porto di Ortona - E' stata fermata nel porto di Ortona Humanity 1, la nave di ricerca e soccorso della ong Sos Humanity, che la scorsa settimana ha tratto in salvo, in due operazioni, 160 persone in pericolo in mare. Da msn.com

PORTO DI ORTONA: FERMO AMMINISTRATIVO PER LA SOS HUMANITY - ORTONA – “Dopo aver soccorso 160 persone in due operazioni la scorsa settimana, la nostra nave Humanity 1 è stata temporaneamente fermata e posta sotto inchiesta a Ortona. Secondo abruzzoweb.it

Fermo amministrativo per la Sos Humanity nel porto di Ortona - "Dopo aver soccorso 160 persone in due operazioni la scorsa settimana, la nostra nave Humanity 1 è stata temporaneamente fermata e posta sotto inchiesta a Ortona. Riporta veratv.it

Humanity 1 trattenuta a Ortona: l’ennesimo fermo contro il soccorso civile - Dopo lo sbarco di 85 persone, tra cui vari minori non accompagnati, avvenuto lunedì 1° dicembre, la nave di soccorso Humanity 1, dell’organizzazione SOS Humanity, è stata nuovamente trattenuta dalle a ... Riporta meltingpot.org

La nave SOS Humanity giunta a Ortona - La ONG aveva chiesto invano l’assegnazione di un porto più vicino ... Riporta rainews.it