Povertà | Fratoianni ' situazione insostenibile serve proposta Avs ' sblocca stipendi' '

Il rapporto Oxfam evidenzia un aumento della disuguaglianza e il blocco degli stipendi in Italia. La situazione, definita insostenibile, richiede interventi concreti per affrontare la povertà e ridistribuire le risorse. La proposta Avs rappresenta una possibile soluzione per sbloccare gli stipendi e favorire una maggiore equità sociale.

