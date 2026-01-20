Povertà | Fratoianni ' situazione insostenibile serve proposta Avs ' sblocca stipendi' '
Il rapporto Oxfam evidenzia un aumento della disuguaglianza e il blocco degli stipendi in Italia. La situazione, definita insostenibile, richiede interventi concreti per affrontare la povertà e ridistribuire le risorse. La proposta Avs rappresenta una possibile soluzione per sbloccare gli stipendi e favorire una maggiore equità sociale.
Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "L'ultimo rapporto Oxfam descrive una situazione sempre più insostenibile: un'enorme ricchezza che si concentra sempre di più nelle mani di pochissime persone, mentre gli stipendi degli italiani sono fermi al palo. Servono scelte coraggiose che questo governo continua non fare. C'è la nostra proposta 'sblocca stipendi' per adeguare automaticamente i salari al l'inflazione, è ora che venga presa in esame". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
