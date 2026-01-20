Posto occupato il Comune di Fossacesia aderisce alla campagna contro la violenza di genere

Il Comune di Fossacesia ha aderito alla campagna nazionale “Posto Occupato”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere. Questa iniziativa mira a mantenere viva l’attenzione su un problema ancora troppo presente, promuovendo un impegno civile e culturale. L’adesione rappresenta un gesto simbolico ma importante, per rafforzare la consapevolezza e il rispetto dei diritti di tutte le persone.

L'amministrazione comunale di Fossacesia ha aderito ufficialmente alla campagna nazionale di sensibilizzazione contro la violenza di genere "Posto Occupato", un'iniziativa simbolica ma di forte impatto civile e culturale, finalizzata a mantenere alta l'attenzione su una delle più gravi violazioni. L'adesione è stata formalizzata con un atto di indirizzo che impegna l'amministrazione comunale a prevedere, durante gli eventi pubblici, istituzionali, culturali e sociali organizzati o patrocinati.

