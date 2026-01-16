Una panchina viola adriatica – On the road | Fossacesia aderisce alla campagna di sensibilizzazione sulla fibromialgia

Il Comune di Fossacesia partecipa a “Una Panchina viola Adriatica – On the Road”, un’iniziativa di sensibilizzazione sulla fibromialgia promossa con Fibromialgia Italia OdV. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza pubblica sulla condizione e mostrare solidarietà alle persone coinvolte. La campagna mira a diffondere informazioni e a sostenere chi affronta questa malattia attraverso momenti di riflessione e iniziative sul territorio.

Il Comune di Fossacesia aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione sociale “Una Panchina viola Adriatica – On the Road”, promossa in collaborazione con l’associazione Fibromialgia Italia OdV, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sulla fibromialgia e testimoniare la vicinanza alle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Una panchina viola per celebrare la gentilezza: le iniziative per la sensibilizzazione Leggi anche: Referendum sulla giustizia, campagna di sensibilizzazione dei penalisti anche a Canicattì Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Una Panchina Viola Adriatica – On the Road Il Comune di Fossacesia, in linea con la campagna nazionale, inaugura una panchina viola come gesto di solidarietà verso le persone affette da fibromialgia. Sabato 17 gennaio 2026 Ore 11:00 Parco Buccian - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.