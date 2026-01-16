Una panchina viola adriatica – On the road | Fossacesia aderisce alla campagna di sensibilizzazione sulla fibromialgia

Il Comune di Fossacesia partecipa a “Una Panchina viola Adriatica – On the Road”, un’iniziativa di sensibilizzazione sulla fibromialgia promossa con Fibromialgia Italia OdV. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza pubblica sulla condizione e mostrare solidarietà alle persone coinvolte. La campagna mira a diffondere informazioni e a sostenere chi affronta questa malattia attraverso momenti di riflessione e iniziative sul territorio.

Il Comune di Fossacesia aderisce all'iniziativa di sensibilizzazione sociale "Una Panchina viola Adriatica – On the Road", promossa in collaborazione con l'associazione Fibromialgia Italia OdV, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza sulla fibromialgia e testimoniare la vicinanza alle.

