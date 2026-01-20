posa park bando irregolare stop alla gestione

Il Tribunale amministrativo delle Marche ha annullato la gara per il Posa Park di Posatora, dichiarando inefficace la concessione. La decisione si basa su irregolarità nella pubblicazione del bando e scadenze incoerenti, che hanno influenzato il regolare svolgimento della procedura. Il Comune dovrà ora bandire una nuova gara, mentre i gestori del precedente chiosco hanno presentato ricorso contro questa decisione.

Dal video-sfogo al verdetto: il Tar smonta il "Posa Park". Il Tribunale amministrativo delle Marche ha annullato la gara di assegnazione del chiosco di Posatora e dichiarato inefficace la concessione perché il bando sarebbe stato pubblicizzato in modo irregolare e con scadenze incoerenti, smentendo la tesi secondo cui "tutti conoscevano la data" e imponendo al Comune di rifare la gara: a fare il ricorso i gestori di quello che prima era il Posa Bar. Prima lo sfogo, poi la sentenza. E in mezzo una stagione intera vissuta sul filo di una concessione che oggi, secondo i giudici, non stava in piedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

