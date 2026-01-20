Posa Park Bando irregolare stop alla gestione
Il Tribunale amministrativo delle Marche ha annullato la gara per il Posa Park di Posatora, dichiarando inefficace la concessione. La decisione si basa su irregolarità nella pubblicazione del bando e scadenze incoerenti, che hanno influenzato il regolare svolgimento della procedura. Il Comune dovrà ora bandire una nuova gara, mentre i gestori del precedente chiosco hanno presentato ricorso contro questa decisione.
