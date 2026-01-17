Progetto Spartacus bando irregolare | 15 mila euro alla candidata esclusa

Il progetto Spartacus è al centro di un’indagine riguardante un bando ritenuto irregolare, in cui sono stati assegnati 15 mila euro a una candidata successivamente esclusa. La richiesta di un requisito inesistente al momento della selezione rappresenta una violazione significativa dei principi di legalità e correttezza amministrativa, sollevando dubbi sulla regolarità della procedura e sulla validità delle decisioni adottate.

Il Consiglio di giustizia amministrativa chiude il contenzioso e accerta la responsabilità della Regione per una selezione fondata su un requisito giuridicamente impossibile. Riconosciuto il danno subito da un'agrigentina Chiedere un requisito che, al momento della selezione, non esisteva giuridicamente non è una semplice irregolarità formale, ma una violazione grave dei principi di legalità e correttezza amministrativa. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa che ha condannato la Regione siciliana al risarcimento dei danni in favore di una candidata agrigentina ingiustamente esclusa dal cosiddetto Progetto Spartacus. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Colpo notturno in un negozio: rubati 9 mila euro, danni per oltre 15 mila Leggi anche: Pizza, in Italia il settore vale 15 mld (50 mila imprese e 300 mila addetti). Margherita, costo medio: 7,04 euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Progetto Spartacus, bando irregolare: 15 mila euro alla candidata esclusa. La fibra alimentare contenuta nel pane con farine poco raffinate aiuta la regolarità intestinale e favorisce un microbioma sano. Una fetta di Grande Impero Spartacus al giorno può diventare il tuo piccolo alleato di benessere quotidiano, soprattutto se inserita al - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.