Pooh | al via a luglio il tour estivo nuove date per celebrare i loro 60 anni di carriera

A luglio prende il via il tour estivo dei Pooh, in occasione del sessantesimo anniversario della loro carriera. Le nuove date confermano l'importanza di questo traguardo per uno dei gruppi più rappresentativi della scena musicale italiana. Un’occasione per ascoltare dal vivo le loro canzoni più famose e celebrare sei decenni di musica e storia.

MILANO – Il sessantesimo anniversario dei Pooh si conferma uno degli eventi musicali più attesi e celebrati di sempre. Una band che continua a scrivere la storia e un successo che non conosce pause. Dopo l’annuncio del grande ritorno live nei palasport italiani e due eventi all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio (quest’ultimo già SOLD OUT), il racconto dei POOH si arricchisce di un nuovo e importante capitolo. Arriva “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band anche nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Pooh in concerto a Bari: due date del loro tour "POOH 60 – La nostra storia"

Pooh, tour per i 60 anni di carriera: aggiunte due date all'Arena di Verona il 14 e 16 maggio 2026

Ci siamo: diamo il via a "POOH 60, La Nostra Storia Estate"! Porteremo la nostra musica nelle località più belle d'Italia. Alcune per noi saranno nuove, altre le conosciamo bene: non vediamo l'ora di riabbracciarvi! La storia dei Pooh è legata ai concerti estivi e facebook