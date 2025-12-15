Pooh in concerto a Bari | due date del loro tour POOH 60 – La nostra storia

I Pooh tornano in concerto a Bari con due date del loro tour “POOH 60 – La nostra storia”. L’evento celebra i 60 anni di carriera della band, offrendo ai fan momenti unici e ricordi indimenticabili. La tournée prosegue con appuntamenti speciali, tra cui le date all’Arena di Verona, per rendere omaggio a una carriera straordinaria.

Continuano le sorprese per celebrare i 60 anni dei Pooh! Il 14 e il 16 maggio l’Arena di Verona, tempio della musica e luogo fondamentale del loro percorso artistico, ospiterà “POOH 60 – La Nostra Storia in Arena”, due appuntamenti speciali pensati per festeggiare questo traguardo straordinario. Baritoday.it

