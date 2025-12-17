Pooh tour per i 60 anni di carriera | aggiunte due date all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio 2026
Per celebrare i 60 anni di carriera dei Pooh, sono state aggiunte due date all’Arena di Verona il 14 e 16 maggio 2026. Due concerti speciali, intitolati “Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena”, vedranno la band esibirsi in uno spettacolo unico, accompagnata da un’orchestra di 40 elementi, per un evento che segna un importante traguardo nella loro lunga storia musicale.
MILANO – Continuano le sorprese per celebrare i 60 anni dei Pooh. Il 14 e il 16 maggio l’Arena di Verona, tempio della musica e luogo fondamentale del loro percorso artistico, ospiterà “Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena”, due appuntamenti speciali pensati per festeggiare questo traguardo straordinario della band che ha fatto la storia della musica italiana! Due serate imperdibili, due spettacoli inediti per la band che più volte nel corso della sua lunga storia è stata protagonista di concerti in Arena ma che questa volta sarà accompagnata eccezionalmente da un’orchestra di 40 elementi. Per l’occasione, infatti, i Pooh saranno affiancati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso, regalando nuove emozioni a tutto il pubblico. Lopinionista.it
