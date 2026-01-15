È iniziata la fase di manutenzione straordinaria del ponte di Piana Battolla, situato sulla strada provinciale 10 della Val di Vara, tra Follo e Calice al Cornoviglio. L’intervento, avviato ieri, mira a garantire la sicurezza e la funzionalità del ponte, proseguendo con lavori che si protrarranno nel tempo. L’operazione si inserisce nel programma di interventi di manutenzione delle infrastrutture stradali della zona.

È iniziata ieri la nuova e definitiva fase delle opere di manutenzione straordinaria del ponte di Piana Battolla, lungo la strada provinciale 10 ‘della Val di Vara’, al confine tra i comuni di Follo e Calice al Cornoviglio. Questa fase del programma di ristrutturazione del ponte sul Vara, per l’esecuzione delle opere previste, comporterà modifiche significative alla viabilità. I lavori richiedono l’istituzione di un cantiere stradale con conseguente regolamentazione della circolazione. In particolare, vi sarà la necessità di estendere il posizionamento dei ‘new jersey’, già in atto sulla parte centrale, lungo l’intero ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte di Piana Battolla. Al via la manutenzione

Leggi anche: Calcinacci dal ponte Garibaldi: scatta la riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione, stop ai mezzi pesanti

Leggi anche: Ponte, Ciucci difende il piano economico: "Copre tutti i costi di gestione e manutenzione"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ponte di Piana Battolla. Al via la manutenzione; Tornerà il 25 gennaio la marcia “Tra Cielo e Mare” Memorial Paolo Bucci; Comuni montani, Natale: “Siccome sta perdendo la partita con governo e Calderoli, Piana se la prende con noi”.

Ultime battute per le opere di riqualificazione del ponte di Piana Battolla: come cambiano viabilità e capolinea dei bus - Al via la nuova e definitiva fase delle opere di manutenzione straordinaria del ponte di Piana Battolla, lungo la strada provinciale Sp10 “della Val di Vara”, al confine tra i comuni di Follo e Calice ... msn.com