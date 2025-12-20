Riapre il ponte Aloisa sulla Strada delle Saline | I disagi non sono stati ignorati ma la sicurezza viene prima

Sarà riaperto al traffico domenica 21 dicembre il Ponte Aloisa sulla Sp 141 delle Saline, al Km 24, nel territorio di Zapponeta. Nelle more del completamento dell’iter tecnico amministrativo per la piena messa in esercizio dell’opera, si circolerà con senso unico alternato con un provvisorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

