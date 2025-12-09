Ponte di Brivio i sindaci chiedono un passaggio pedonale | Non è una missione su Marte

I sindaci di Brivio e Cisano Bergamasco insistono sulla necessità di un attraversamento pedonale nel ponte di Brivio, sottolineando l'importanza di una soluzione semplice e realizzabile. Con più richieste rivolte ad Anas e Regione Lombardia, chiedono un intervento immediato per garantire sicurezza e accessibilità ai pedoni.

“Nella foto vedete quello che i sindaci di Brivio e Cisano Bergamasco hanno chiesto a più riprese ad Anas, Regione Lombardia e a tutti gli interlocutori istituzionali: l’aggiunta di un attraversamento pedonale”. Inizia così l'appello rilanciato in queste ore sui social dal sindaco di Brivio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

