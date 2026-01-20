Polizie locali e autorità si ritrovano per la festa di San Sebastiano

Stamattina, il 20 gennaio, a Cascina si è svolta la festa di San Sebastiano, patrono delle forze di polizia. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti di 30 comuni della provincia di Pisa, tra sindaci, assessori e autorità locali, regionali e provinciali, tra cui l’assessore Lenzi. L’evento ha rappresentato un momento di riconoscimento e collaborazione tra le diverse istituzioni impegnate nella sicurezza e nel servizio alla comunità.

