Concorso I Giovani e le Scienze | candidature aperte fino al 31 gennaio
L’iniziativa I Giovani e le Scienze torna a offrire a ragazze e ragazzi italiani un’occasione concreta per misurarsi con la ricerca e l’innovazione. Il concorso si rivolge a chi frequenta le scuole secondarie di secondo grado e rientra tra le azioni promosse dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del programma Io merito, dedicato all’individuazione e valorizzazione delle eccellenze in campo scientifico e tecnologico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
