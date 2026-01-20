pizzeria poppi tanto lavoro durante le feste

La Pizzeria Poppi, storica insegna di Siena dal 1983, è un punto di riferimento per gli amanti della pizza tradizionale. Con una lunga esperienza, propone pizze e ciaccini autentici, apprezzati dalla comunità locale. La sua consolidata presenza testimonia l’attenzione alla qualità e alla tradizione culinaria, rendendola una tappa fondamentale per chi desidera assaporare i sapori autentici della città.

Una delle botteghe storiche, più importante per la città è senza ombra di dubbio la Pizzeria Poppi, che dal 1983 ammalia il palato dei senesi con pizze e ciaccini che ormai fanno parte della tradizione cittadina. Una bottega a gestione familiare che passa dal padre alla figlia, Evita Poppi, e che ancora oggi illumina via Banchi di Sotto. "La pizzeria apre nel 1983 ed io sono entrata nel 2004 - afferma Evita - e dal 2018 ne sono la proprietaria. Gli anni ’90 sono stati gli anni d’oro per i commercianti, da quando sono dentro l’azienda comunque abbiamo sempre fatto uno scalino in più ogni anno - continua - è cambiata però la fascia del cliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

